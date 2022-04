Gilles RHONE

De double formation, technique et commerciale, comme l'est aussi mon expérience,

je participe au développement commercial des produits techniques comme les appareils de mesure.

L'acoustique et les vibrations sont mon domaines de prédilection.

les capteurs en temps que premier maillon de la chaîne de l'information sont aussi un de mes centres d’intérêts.

En résumé le DEVELOPPEMENT COMMERCIAL est au cœur de mes pré-occupations.





Mes compétences :

Cadre commercial

Étude de marché

Vente Technique

Développement commercial