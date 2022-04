Gilles RHONE

•09/2006 à ce jour :création DEV.CO.TECH Sarl(44100)

Agent Commercial MICRO-EPSILON Array

capteur de mesure de distance, déplacement, forme, épaisseur..

Agent commercial DITEL Array indicateur de tableau

Agent commercial ALGOSS Array

Intégration electrique, automatisme, mesure et process



•09/2002 à 06/2006: Responsable développement commercial, STERKELEC 44 PME de distribution (marketing, relation fournisseurs étrangers, lancement des marques et des nouveaux produits)

matériel d’automatisme et sous ensembles électroniques en région Grand Ouest.



•11/1998 à 09/2002: Directeur Commercial :ZIVY Contrôle (92)

Fabrication, importation, distribution équipements de mesure et automatisme (capteurs industriels de vibration et équipements de mesure acoustique et psycho-acoustique).



•10/1997 à 11/1998: Responsable marketing: AOIP (91) Calibrateurs/ohmmètres/thermomètres de précision : lancement de produits haut de gamme et mise en chantier de plusieurs produits d'entrée de gamme. Etude de marché, commercialisation et gestion de vie des produits avec une équipe de 4 personnes.



•11/1986 à 10/1997 : Ingénieur commercial : ELEXO (91)

Vente de matériels de mesures électroniques et grandeurs physiques: systèmes d’acquisition de données, crash test, analyseurs de spectre, générateurs de signaux BF, HF et hyperfréquence, matériels & logiciels de mesures acoustique & psycho-acoustique, CA de 1 à 1,5M€, grands comptes automobiles. Démarrage d’une activité PC portable avec instrumentation en carte.



•02/1982 à 10/1985 Responsable études: THOMSON-SINTRA (92)

Hybrides couches minces: études, développement, test, industrialisation et homologation de modules analogiques, numériques et de puissance (équipement militaire, spatial et aéronautique)



