Gilles RICHARD

Mon metier est celui du commerce depuis toujours, l'experience et le temps mon apprit que jamais rien n'est acquit, qu'un chateau de carte meme batit sur du ciment sera fragile face a la houle.Pour ce fait, je m'efforce de prendre les devant , prenant garde aux prévisions de risque de vent et ainsi prendre les mesures adequates a la protection de l'activitée.

Quand a ma personne , on peut toujours se presenter sous son meilleurs profil , mais c'est en grattant le vernis que l'on saura de quel bois on est fait.IL n'y a que des personnes qui ont fait cet effort qui sont encore aujourd'hui autour de moi.



Mes compétences :

Inventif

Ordonné

Pédagogue

RIGOUREUX

Pédagogie

Rigueur