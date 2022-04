Aujourd'hui, je suis agent commercial de la société Gilles RICHARD. Après 32 années d'expérience comme cadre commercial spécialisé dans le domaine du bardage et de la couverture pour les bâtiments industriels et agricole en acier, j'ai crée ma société en 2012.

Je commercialise sur les départements de la région centre ( 37/41/45/18/36/86 et 79) les marques BATIFIX pour les fixations, ITALPANNELLI pour les panneaux sandwich ainsi qu'une troisième marque pour les bacs secs de bardage et couverture.



Mes compétences :

Négociation commerciale