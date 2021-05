Gilles RICHARD

En véritable business partner, participer à la réflexion stratégique des PME dans des contextes de transition et piloter la mise en oeuvre des projets de transformation :



* Apporter de la visibilité sur les affaires et la santé économique de l'entreprise :

En établissant les modèles économiques, en mettant en place les indicateurs de performance, le modèle budgétaire, les états prévisionnels et de reporting pour la DG et les opérationnels, en instaurant des procédures de contrôle interne



* Pérenniser la croissance :

En optimisant la trésorerie et en mettant en place les moyens de financement du BFR résiduel et des investissements



* Améliorer l'experience client, augmenter la productivité commerciale, réduire les délais de production :

En optimisant et en automatisant les processus métier, en identifiant et en intégrant les outils de gestion (CRM, ERP) et bureautiques adaptés



* Etre garant de la cyber sécurité :

En faisant réaliser des audits et en mettant en place les procédures et les bons outils de sécurité, de sauvegarde et de stockage des données



* Rendre l'entreprise plus agile et fidéliser les meilleurs collaborateurs :

En adaptant les modes de travail et de management propices à l'initiative et au co-développement, en apportant des bonnes pratiques en termes de recrutement, d'intégration, d'évaluation et de formation des salariés



* Protéger les savoir-faire et la propriété intellectuelle :

En négociant les clauses financières et juridiques des accords avec les tiers, en rédigeant les contrats commerciaux et les CGA/CGV, en gérant le dépôt et le suivi des marques et des brevets.



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Business Partner

Gestion financière