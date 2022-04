Gilles RIES

Parcours professionel:

- 1994: 6 mois au HHI (Berlin):

. Design sur circuit Video (interface CCIR 601)

- 1995: 3 ans à Alcatel-Bel (Belgique)

. Design sur circuit ADSL et VDSL.

- 1998: 11 ans à STMicroelectronics Grenoble

. Design sur circuit Video, circuit RNIS, ..

. Design et Archi sur plateforme telephone Mobile,

. Design et Archi sur plateforme multimedia

- 2009: ST-Ericsson

. Architecte Principal



Expertise:

- Expert en design hardware (VHDL, Verilog) (+Brevet: xxx)

. archi/microarchi/design/synthese seul de multiple IP de 50 à 150 kG:

.DMA pour AHB,

.Cache (R+W) pour ARM7,

.Accelerateur Graphique 3D (2 caches, mini-DSP, pipeline).

- Architecte de circuit silicium

. Bus, IP Interface memoire (pour DRAM), ..

. analyse de bande passante d'IP, de Mips/Refill cache, ..

. Mechanimes d'arbitration de bus:

.Brevet ( xxx), archi,design d'une IP d'arbitrage.

- Expert graphique hardware (+brevet: xxx)

. design accelerateur HW 3D.

. responsable HW pour la selection d'une IP 3D pour plusieur million $.

- Gestion de sous-projet: (budget: plusieur M$)

. interface avec fournisseur,

. interface avec sous-équipes internes.



Mes compétences :

autonome

Brevets

Créatif