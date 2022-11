Fondateur du Cabinet A2S Consulting,

Directeur Associé Cabinet GARON EXECUTIVES,



Spécialiste de la Chasse de têtes et du recrutement.

Conseil et recrutement sur des postes de manager (métiers ou fonctionnels).

Key Account Manager, Technical manager, Chef de projet, Top et Middle-management, dans le secteur de l'Aéronautique et principalement dans l'Avionique.



Mes compétences :

Business Intelligence

Management

Conseil

Informatique

Gestion de projet

AMOA

Télécommunications

Aéronautique