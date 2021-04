Florent PADIÉ

INTERSA est un prestataire de services spécialisé dans la gestion externalisée de Back-Office et le développement de solutions IT.



Depuis plus de 30 ans, INTERSA accompagne ses 200 clients dans une démarche de qualité sur des expertises telles que :



• Relation Clients, Donateurs, Locataires

• Réception et ouverture de documents

• Collecte, numérisation, analyse et saisie de documents

• Remises en banque et encaissement de tous types de règlement

• Traitement des enquêtes SLS/OPS

• Traitement des demandes de logement

• Traitement des attestations d’assurance

• Archivage de documents

• Transfert de flux d’informations dans les systèmes de gestion, CRM, comptable

• Développement de plateformes métiers (back et front office),



INTERSA en chiffres :



• 2 centres de traitement : Paris (75018) et Villeneuve-la-Garenne (92390)

• 60 opérateurs affectés au traitement de tâches BPO

• 4 700 000 pages numérisées par an

• 2 500 000 encaissements (chèques, TIPSEPA) traités par an

• 500 000 courriers sortants par an

• 60 000 appels entrants et 10 000 appels sortants par an

• 20 plateformes web utilisées par nos clients



Notre expertise dans ces différents domaines nous permet de faire preuve d’une forte capacité à proposer à nos Clients des solutions « sur mesure » de haute qualité.



N’hésitez pas revenir vers moi pour échanger sur nos domaines d’activités.



Mes compétences :

Direction des systèmes d'information

ITIL

Cloud computing

Business development

Management

Communication

Leadership

Lean management

Lean IT

Team Management

Stratégie IT

Gestion de projet

Formation

Lean Six Sigma

Saas

Direction générale

Entreprenariat