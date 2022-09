Bonjour à tous.



Mon activité dans le domaine de la prévention des risques au travail est un champs d'intervention qui m'a toujours attiré.

Je suis actuellement en poste Prévaly, sur Toulouse, service de santé à destination des entreprises, où j'apporte ma contribution à une équipe pluridisciplinaire et complémentaire.





Diplômé d'un DESS de Psychologie du Travail et des Organisations, j'ai occupé le poste de Formateur pendant plus de 5 ans.

Je me suis également formé en sécurité routière avec 10 ans d'expérience dans l'animation de sensibilisations auprès de particuliers et professionnels.



N'hésitez pas à consulter mon profil en détail.



Cordialement,



Olivier AUDIBERT.



Mes compétences :

Psychologie du Travail

IPRP

Sécurité routière

Santé au travail

Formation

Communication