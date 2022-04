Gilles RIEUX

Durant mes 9 ans d'expérience professionnelle, j’ai évolué sur des missions de contrôle de gestion, de pilotage commercial et d’animation des résultats commerciaux.

Ces expériences m’ont permis d’acquérir de solides compétences informatiques (SAS, BO, ACCESS, EXCEL, SQL) , autant en administration des données qu’en développement d’outils décisionnels.

J’ai participé à l’animation du réseau commercial distributeur via la diffusion de tableaux de bord, mappings et reportings. De plus, je répondais régulièrement aux besoins de la hiérarchie ainsi qu’aux besoins de pilotage opérationnel transverses dans l'entreprise.



J’aime travailler sur des sujets variés et sais faire preuve de sens du service et d’initiative dans les solutions que j’apporte. Soucieux de répondre aux délais, je sais faire preuve d’implication et d’adaptabilité. J’apprécie le travail en équipe et sais m’organiser pour interagir le plus efficacement possible sur les projets.



Mes compétences :

Business intelligence

Business object

Contrôle de gestion

Visual basic

Access

Intranet

Programmation

Banque assurance

navision