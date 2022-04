Gilles RISSER

Moovijob.com est le site d'offres d'emploi sur l'Alsace, la Lorraine, le Nord-pas-de-Calais, la Champagne/Ardennes, la Bourgogne/Franche-Comté, le Rhône-Alpes ainsi que sur les zones frontalières suisses, allemandes, luxembourgeoises et belges.



Moovijob fait donc éclater les frontières en termes de recrutement et demeure un site véritablement généraliste qui propose des offres d'emploi de Niveau CAP ou Bac Pro jusqu'au Bac +5.



Site très intuitif, nous avons pensé Moovijob "côté utilisateur", que cela soit pour les candidats qui disposent d'un accès spécifique à un bureau personnel pour gérer leurs candidatures et bien entendu pour découvrir les entreprises qui recrutent sur une zone en pleine croissance économique, ou pour les recruteurs qui eux aussi disposent d'une véritable plate forme de mise en ligne d'offres, de consultations et de suivis des candidatures et sans compter un accès à notre CVthèque aux profils nombreux et récemment mis à jour.





Moovijob a pour ambition de devenir le facilitateur pour le recrutement des entreprises en couplant à un site d'offres d'emploi puissant l'organisation d'opérations évènementielles en ressources humaines telles que le Moovijob Tour (le plus grand salon de recrutement dans le Nord-Est de la France) ou les soirées Plug&work dédiées à la rencontre Jeunes Diplômés/Entreprises, qui seront déclinées sur tout le territoire national en 2012.

Moovijob est également leader au Luxembourg sur les salons de recrutement : prochaine édition en mars 2012 !



Moovijob, lancé en juillet 2007, a connu un accroissement exponentiel de son CA passant de 80K€ à 1M€ à fin 2011 avec un résultat largement positif.



La société, en pleine croissance vient de passer de 5 à 10 collaborateurs.



Je vous annonce par ailleurs le lancement au printemps 2012 d'un site totalement révolutionnaire puisqu'à mi chemin entre un jobboard et un réseau social avec des nouveautés spectaculaires en termes de mise en relation candidats/recruteurs...affaire à suivre !



Toutes les infos sur :



http://www.moovijob.com



Mes compétences :

diplomes

Recrutement

Salon