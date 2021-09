Gilles ROBERT

Road Traffic Safety / Management et Consulting du risque routier.

Analyse et conseils en matière de comportement routier.



J'exerce plusieurs fonctions et types d'activités dans le domaine de l'automobile en tant que formateur BAFM de moniteurs auto et moto école / animateur de stages permis à points / moniteur de pilotage automobile BPJEPS / consultant en matière de gestion des risques routiers en milieu professionnel / formateur de conducteurs de taxi et d'ambulanciers (D.E.A et auxiliaire) / écrivain d'ouvrages grand publics.



Pour cela je me sers des autres qualifications possédées à savoir : Un diplôme d'Etat d'Infirmier, une capacité en droit et diverses formations en terme de prévention, de communication, de coaching et de marketing relationnel.

En marge de ces activités je produits divers supports professionnels, des travaux d'ingénierie pédagogique et des ouvrages grand public (Editions E.T.A.I) sur le monde de l'automobile (QUAD, LES SECRETS DU TOUT TERRAIN 2006 / TAXI,UN METIER ET DES HOMMES 2008).



Contact : robert-gille@wanadooo.fr



Mes compétences :

Formation

Pédagogie

Formation professionnelle

Ressources humaines

Conseil

Communication

Coaching

Management