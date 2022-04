Gilles ROCHAMBEAU

En tant que responsable IT Infrastructure et avec plus de 10 ans d'expérience, je sais concevoir, mettre en place et exploiter l'infrastructure IT d'une entreprise. J'ai une forte capacité d'adaptation aux différentes technologies et environnements.

Quelques compétences :

Gestion de projets Infrastructure

Gestion Exploitation IT

ITIL V3 Fundation certified, PRINCE2 Fundation certified, Cloud O365, Virtualisation, Windows Servers, LAN, WAN, MPLS ... et bien d'autres encore



A l'écoute du marché sur Paris

Directeur Technique

Adjoint DSI

Architecte Technique



Mes compétences :

Gestion de projets informatiques

Management d'équipe

ITIL

Gestion de projet

Architecture technique

Management