Gilles ROCHEFORT

Dans le milieu du Diagnostic en biologie médicale et dans la chimie auprès des industries et des laboratoires de recherche depuis plus de 20 ans, d'ingénieur technico-commercial à chef de produits, directeur des ventes France, directeur ventes et marketing, puis directeur de filiale, j'ai une très bonne connaissance des laboratoires d'analyses médicales privés et hospitaliers, des laboratoires de recherche et vétérinaires. J'ai eu l'opportunité et la chance de créer dans différentes sociétés de nouvelles structures en ventes et marketing, de recruter et de manager des équipes commerciales, techniques et administratives.

D'une grande mobilité en France ou à l'étranger, La Direction France des sociétés ITW Panreac et AppliChem m'a permis pendant plus de 3 ans d'être présent dans les domaines de la Chimie analytique et Life Sciences via un réseau important de distributeurs et des clients grands comptes principalement dans l'Industrie Pharmaceutique, les Industries Agroalimentaires, les sociétés de Biotechnologie.

Je suis désormais responsable des ventes France et Benelux pour la gamme Life Science et Pharmaceutique de la société Merck Chimie.

Anglais courant.



Mes compétences :

Sales Manager

Management

Toulouse

Marketing

Sales

Business development

Industrie pharmaceutique

Biologie cellulaire

Sciences de la vie

Biochimie

Distributeurs

Chimie

Biologie moléculaire

Virologie

Biologie

Bactériologie

Anatomopathologie

Life Sciences

PCR

environnement

chromatographie

UHPLC

HPLC

cosmétologie

Marché de l'éductaion

diagnostics

food industries

vente

finance