Gilles ROGEZ

RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES



A la suite de la formation Responsable Ressources Humaines effectuée à l'IFOCOP - Villeneuve d'Ascq, j'ai intégré l'entreprise dans laquelle j'ai effectué mon stage de 4 mois et demi.



Je suis désormais Chargé des Ressources Humaines pour les différentes structures du groupe FICHORGA-PMS soit 120 collaborateurs répartis sur 6 implantation en France. Mon périmètre d'activité me permet de m'impliquer dans toutes les composantes des Relations Sociales au sein de l'entreprise.



Ayant découvert la diversité de cette fonction grâce à la formation IFOCOP, je mesure désormais concrètement en quoi cette activité est passionnante et génère une dynamique de réflexion, de négociation, de décision et d'action.



Au final, la fonction de Responsable en Ressources Humaines est très proche de la dynamique qui m'a animé durant les 35 années passées dans la vente BtoB et dans le management de réseau.



En conclusion : le reconversion professionnelle est un exercice exigeant mais la motivation permet de franchir tous les obstacles.





Press-Book :



http://www.tivipro.tv/chaine.php?id=1804497

http://fr-fr.facebook.com/note.php?note_id=111948908852858&1&index=0



Mes compétences :

Animation

Commercial

Communication

Formation

Le recrutement

Recrutement

Vente

Vente de Services