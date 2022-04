Gilles ROUSSELLE

Une entreprise sans client, c'est comme de la voile sans vent, du ski sans neige, de la plongée sans eau : ça n'a pas beaucoup d'avenir ! Une entreprise avec des clients satisfaits et fidèles, c'est comme une croisière avec un vent moyen établi, du ski avec une neige idéale, de la plongée dans des eaux tièdes et poissonneuses.



Un monde sépare ces deux entreprises et il faut pour cela savoir écouter son client, entendre ses attentes et tout mettre en oeuvre pour mieux le servir, tous les jours.



Parce que chaque jour nous offre un nouveau challenge, de nouvelles opportunités d'avancer ou de faire mieux, sachons, ensemble, saisir la balle au bond et profiter de cette chance qui nous est offerte de nous tourner vers l'avenir de notre entreprise, de notre service, de notre équipe, le notre ... en servant toujours mieux notre client car c'est pour lui que ses efforts doivent être faits.



L'organisation a alors un rôle primordial dans la mise en oeuvre de projets transverses permettant de coordonner les efforts et permettre un avancement réfléchi de l'ensemble de l'entreprise vers la satisfaction du client.



"Une organisation ne maximise pas le profit en essayant de maximiser le profit, mais en servant ses clients." H MINTZBERG



Vous partagez cette vision, je serai ravi de vous rencontrer pour en discuter !



