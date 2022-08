Alain Joseph SETTON

Formation à l'accompagnement psycho-spirituel d'inspiration biblique

Animateur de l'Association Coaching Biblique

https://coaching-biblique.fr



Coach de personnes et d'équipes depuis plus de 20 ans, je me situe au carrefour du monde du travail, de la psychologie et de la vie spirituelle.

En effet, chacun peut trouver dans la sagesse biblique une source d'inspiration pour mieux gérer les défis rencontrés dans sa vie professionnelle et personnelle, notamment :



- L'éthique, les relations et la gestion de conflits,

- Le management et la gestion du pouvoir,

- la relation à l'argent,

- La gestion des crises et des épreuves,

- La quête de sens et le projet de vie.



Auteur de :

« L'accompagnement Psycho-Spirituel, Apprendre à soigner l'âme» (2020)

« Le coaching Biblique (2017) »

« Vie professionnelle et sagesse biblique » (2013)

« Gagner sa vie sans perdre son âme » (2011)

« Bible et management » (2003)



Co-auteur de :

« Mobiliser pour réussir » (1989)



Je propose des séminaires et des conférences sur ces thèmes.

Je suis à la recherche d'animateurs qui souhaiteraient animé un "Parcours Sagesse Biblique" qui s'appuie sur mon dernier ouvrage. J'assurerai leur formation.



Pour plus de détails, vous pouvez consulter mon site http://www.ethique-management.com/



Mes compétences :



Psycho-thérapie

Bibliste

Accompagnant psycho-spirituel

Psychologie

Gestion de conflits

Accompagnement du changement

Communication

Management

Motivation

Formation

Coaching