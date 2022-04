Gilles ROUSSI

Un parcours un peu chaotique ; des études partagées entre le classique et les maths !

Bref... Que du bonheur , vinrent ensuite les choix artistiques avec les mêmes occurrences : les sciences ou les arts ?

Dans cette lâcheté j'ai donc choisi les deux, par la suite j'ai consacré une partie de mon existence à l'enseignement en école d'art et aussi grâce à la complicité de mon oncle , Aimé Césaire , j'ai pu faire qu'une école similaire puisse exister en Martinique. Ce sera ma plus belle sculpture !

Hé oui j'ai des origines Caraïbéennes et je vis en Ardèche .

Je suis aujourd'hui en train de faire un retour en arrière pour revenir à mon activité première : la sculpture avec beaucoup d'électronique dedans . C'est pas dans le vent mais ça m'est égal !



