Marie Claude FRANÇOIS-HAUGRIN

Parcours Martiniquaise ,née à Fort-de-France, après le collège, le lycée, l'école Pigier, le cours Perrin, début dans le secrétariat-comptabilité, arrive en métropole en 1974, débute chez un notaire,entre-temps sur le conseil d'une amie , une année en Fac de droit, à Lyon, poursuit mon activité dans une grande blanchisserie lyonnaise, Me voilà dans le monde hospitalier, psychiatrie,pédiatrie, gériatrie, formation en comptabilité hospitalière, formation au CAP d'esthétique Ecole Carole Peyrefitte, formation pendant huit mois en sophrologie, très impliquée dans le monde syndicaliste, associatif, politique, divers formation , dont le management, aujourd’hui, poursuite du management en milieu hospitalier , plateaux techniques et service hospitalisation,et travaille en parallèle dans un service d'Addictologie, J'aime la communication , le dialogue ,.Je pratique la danse traditionnelle de mon île Martinique : le Bèlè,danses et percussions , je participe aux soirées, avec mon association Bèlè Set Art dont la présidente est Manuéla Bapté et je suis la vVce-Présidente, j'ai participé à l'aventure du printemps des poètes:Passeurs d'Europe, au théâtre des asphodèles à Lyon en Mars dernier : lisant un texte d'Aimée : au bout du petit matin ,texte traduit en créole par l'écrivain Raphaël .Confiant . Je continue à danser mon Bèlè, et un clin d’œil au Gwoka , danse et percussions ; tradition de la Guadeloupe.