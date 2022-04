Gilles ROZET

Technico-commercial performant dans la prospection et la mise en place d'un réseau de revendeur. J'aime le monde du bâtiment de la réflexion de l'architecte au chef d'équipe dur à la tâche. Je suis en empathie avec ces gens souvent de caractères. mais possédant un métier, voir une passion pour ce qu'ils font. Je ne suis pas enfermé dans un carcan ou des certitudes ce qui me permet de m'adapter et d'apprendre.



Mes compétences :

établir un plan de prospection/ créer un réseau de