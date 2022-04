Gilles ROSET

Bonjour à tous, en quelques notions mon profil :



Manager : Définir un projet s'inscrivant dans la politique commerciale, fixer des objectifs, responsabiliser les acteurs, diagnostiquer et controler.



Gestionnaire : S'assurer de la rentabilité globale de l'exploitation.



Animateur : Persuader et créer l'adhésion. Evaluer et former.



Partenaire : Dialoguer et respecter les collaborateurs. Etre force de proposition pour mon entreprise.



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Management

Direction commerciale

Formateur

IRP

Gestionnaire

Manager

Animateur