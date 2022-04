Emmanuel TITEUX

Fondateur depuis septembre 2007 de la S.A.S. Actes & Global.

Nous amenons les collaborateurs et managers formés à avoir un regard GLOBAL sur leur environnement pour leur permettre de poser les ACTES justes et adaptés à leur contexte.

Nous privilégions une pédagogie innovante et expérientielle, partant du constat que l'apprenant ne mémorise durablement que ce qu'il vit et expérimente.



Mes compétences :

Ressources humaines

Formation professionnelle

Formation

Accompagnement

Conseil

Management