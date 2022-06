Emmanuel BOUZAR

Manager entreprenant et gestionnaire rigoureux, j'ai su optimiser les résultats économiques de mes différents magasins tout en répondant à l'exigence permanente de la satisfaction client.

Étant ambitieux, dynamique, passionné et investi, cela m'a permis l'atteinte de mes objectifs et de réussir chaque challenge qui m'ont été confier.



• Management : encadrer, former et accompagner les équipes, recruter et intégrer les nouveaux collaborateurs et les profils évolutifs, communiquer et suivre les objectifs quantitatifs et qualitatifs, préparer et animer les réunions mensuelles et les entretiens individuels.



• Commerce : optimiser les indicateurs commerciaux (chiffre d’affaires, prix moyen, panier moyen, indice de vente, taux de transformation, fichier clients), analyser la qualité du service clients (coaching, ECM) et mettre en place des actions correctives aux regards des écarts observés.



• Merchandising : mettre en place et suivre les normes merchandising et la politique commerciale de l’entreprise en veillant à l’évolution concurrentielle.



• Gestion : gérer les stocks, l’administration, les flux monétaires et la démarque inconnue, déterminer, construire et suivre le budget commerciale (CA, frais de personnel, PH).







Mes compétences :

Marchandising

Indicateurs de performances

BUDGET – CONTROLE DE GESTION

Management d'équipes

Formateur

Force de vente

Organisation

Rigueur

budgets

Microsoft Word

Microsoft Excel

Merchandising

Kohé Management