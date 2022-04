Emmanuel PITEUX

Depuis juillet 2011 au service de la grande distribution pour FDG Group. 165 M€ de C.A., 650 salariés.



Dans un premier temps responsable merchandising Nord + Picardie + Haute Normandie +Paris Nord .

Gammes Textile, Bazar et DPH en GMS.

Responsable Qualité et performance merchandising. (2013-2015, moitié France)



Depuis juin 2015 CHEF DES VENTES REGIONAL GMS. C.A. 12 M€.

Piloter la réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs de la région Poitou Charentes et Limousin. (10 départements)

Coordonner et animer le déploiement des accords nationaux et régionaux.

Manager, accompagner et fédérer une équipe de 29 collaborateurs (7 Commerciaux, 3 animateurs, 14 merchandiseurs, 5 implanteurs).

Engager et piloter les plans d’actions commerciaux et merchandising.

Négocier et suivre les centrales régionales (Bazar, Textile et DPH).

Recruter, intégrer, former. animer.

Résultats : C.A. 2017 : Progression de 5 points / an depuis 2015 sur Objectif Région. (reprise secteur)

Mise en place d'une nouvelle organisation commerciale et actions correctives au niveau commercial et merchandising. (Promouvoir et faire accepter le changement).

Mise en place d’une organisation régionale efficace qui améliore la coordination commerce/merchandising/supply/centrale.



Mes compétences :

Achats

Chef de projet

Encadrement

Logistique

Merchandising

Supply chain

Direction des ventes

management