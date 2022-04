Agathe LEGRAND

Adéquation Rh est un atout RH pour votre carrière

Psychologue du travail et spécialisée dans l'accompagnement sur le marché du travail depuis plus de 10 ans, je vous accompagne dans votre évolution professionnelle et dans la réussite de votre projet



Bilan de compétences, outplacement, évaluation de potentiel, GPEC, je répondrai à vos attentes dans un cadre personnalisé et bienveillant .

Contactez-moi !



06.31.99.98.47

03.20.41.31.13

www.bilan-competences-lille.fr

agathelegrand@adequationrh.fr



Mes compétences :

Recrutement par approche directe

Formation professionnelle

Tests psychotechniques

Recrutement 2.0

Recrutement de commerciaux

Recrutement de cadres

Bilan de compétences

Accompagnement de projet

Ressources humaines

GPEC

Recrutement

Distribution