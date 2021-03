Stéphane CORNIQUET

Riche de 15 années d expérience sur des postes clés en grande distribution (Contrôleur de gestion Magasin, Responsable de Secteur, Contrôleur de Gestion Flux au Siège) et actuellement chef de projet gestion commerciale, je recherche une entreprise à laquelle j apporterai mon enthousiasme, ma capacité à résoudre les problèmes, ma vision business ma rigueur et mon approche opérationnelle.



Si vous avez un projet de construction, d organisation, de développement ou de pilotage d un système d'information, la mise en place ou le pilotage d'un contrôle de gestion opérationnel, je suis prêt à relever le défi!



N hésitez pas à me contacter pour partager sur ce sujet!



Mes compétences :

Management d'équipe

Contrôle de gestion

Business intelligence

Autonome et responsable

Office

Management

BO

Esprit d'analyse et de synthèse

Organisation

Conseil

Gestion

Business

Contrôleur de gestion