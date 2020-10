Cyril MARTINEZ LOPEZ

Conseiller Commercial Terrain H/F

Gréasque-13

Le Poste

Le groupe Iso Prestations est spécialisé dans la mise en place de solution de production de façade et de toiture. Garantie 30 ans pour les particuliers. Depuis bientôt 3 ans, notre expérience et nos produits hauts de gammes, nous permettent de répondre aux besoins de nos clients et de les aider à effectuer leurs travaux en toute sérénité. En nous rejoignant : - Nous vous formons et organisons régulièrement des sessions de perfectionnement. - Nous vous accompagnerons régulièrement pour votre suivi et votre formation personnel. - Vous développerez vos techniques de vente et gagnerez en autonomie. - Vous bénéficierez d'outil nécessaire pour réaliser vos ventes. - Vous accompagnerez vos clients jusqu'à la concrétisation de leur projet. - Vous évoluez dans un environnement dynamique et innovant. - Compte tenu de notre forte croissance, le commercial que vous êtes peut évoluer rapidement dans des fonctions managériales. - Vous visez une rémunération à la hauteur de vos ambitions.

Profil recherché

Vous avez les qualités suivantes : - Goût commercial prononcé. - Intéresser par les énergies renouvelables. - Persévérant/ouvert/à l'écoute. - Vous avez une grande capacité de travail et de l'ambition. - Permis B et véhicule indispensable. - Disponible rapidement.

Informations complémentaires

Salaire : Non précisé.

Alors si vous souhaitez réussir et évoluer dans le métier de Commercial Terrain sur un secteur en forte croissance, et que vous avez une forte motivation. Envoyé votre CV.

Type d'emploi : Temps plein, CDI