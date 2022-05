Raphael-Olivier MARTIN

Je recherche un emploi dans le commerce , j ai de grosse compétences et capacités , diplôme d'un BAC PRO COMMERCE et d'une forte expérience ! je suis ouvert à toutes opportunités !

Je ne suis pas vendeur spécialisé dans un domaine car dans le secteur de la vente faut savoir tout vendre apprendre a connaitre sa marchandise pour bien la vendre

J'ai créé , gérer des commerces à l'étranger , je suis beau , je suis le meilleur , je suis dynamique , polyvalent , sérieux , que demandez vous de plus ?

je suis aussi musicien , bassiste , auteur compositeur et interprète , je suis le nouveau Johnny Hallyday sous le pseudonyme de Raffy Smethy , je prépare un album et cherche un producteur ,



Mes compétences :

vente assisté

acueil et conseil client

etiquetage et mise en rayon

réception des produits

controle de conformité des produits

Encaissement

remises ou reprise