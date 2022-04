Gilles SABART

Je m'intéresse aux Affaires publiques dans les domaines sociaux, environnementaux et économiques.



D'une culture de gestion de crise et d'une formation juridique, mon action se fonde sur les principes de l'issue management qui consistent à prévenir (notamment par la réputation) et à disposer d'outils de gouvernance.



Mes compétences :

Communication de crise

Gestion de crise

Marketing territorial

Relations sociales négociations

Communication interne