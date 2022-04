Gilles SADATI

Développement stratégique d’activités commerciales, administratives, financières et Business

Développement, veille technologique, analyse évolution du marché et intelligence économique, R&D.

Management, conduite des équipes et du changement, gestion de projets nationaux et internationaux.





30 ans Expérience :



VectorStream

Green4Lux

SPIE

Green4its & Green4Lux - Energy - Cleantech

Schneider-Electric

Groupe SIEMENS

POLYMONT - Automobile - Services

COFRATEL - filiale France Télécom



Mes compétences :

Management de transition