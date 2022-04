Gilles SAINTILAN

Après une adolescence vécue en Nouvelle-Calédonie, je me suis accroché à de solides études scientifiques dans l'univers des sciences de la vie explorant tant la biologie marine que la physiologie végétale.

Puis mon DEA de "Sciences des Aliments" en poche, j'ai nettement privilégié le champ opérationnel à celui de la recherche en rejoignant COOPAGRI BRETAGNE pour réaliser une étude à dominante terrain pour la valorisation du sang de porc sur le grand ouest.



Ingénieur consultant en hygiène alimentaire au sein de SILLIKER, j'ai véritablement appris le métier de conseil auprès des responsables de la restauration tant collective, que traditionnelle ou grandes chaînes, milieux où il convient d'être persuasif pour arriver à faire prévaloir des idées cependant simples et de bon sens.



Pour pouvoir y réussir, il convient d'être souple pour être accepté et ferme pour être suivi.



Ceci m'a amené naturellement à développer mon activité autour du couple audit-formation pour arriver à des résultats concrets et pérennes et à intervenir de plus en plus en grande distribution où la notion de profit étant omniprésente, la vente du plan d'action à mettre en oeuvre est plus important que la synthèse de l'audit en elle-même.



La pluralité de mes interventions dans des milieux des plus variés m'a permis d'acquérir de sérieuses notions de cuisine mais surtout de maîtriser les pratiques et les termes de métier pour me faire reconnaître par les professionnels comme interlocuteur crédible et privilégié.



L'implication dans les processus de fabrication m'a conduit à intervenir, entre autres, auprès de la chaîne Courtepaille,de restaurants gastronomiques,de PME alimentaires, pour des missions de conseil approfondi démontrant ainsi ma capacité à aller traquer le maillon faible, quel qu'il soit et où qu'il se trouve!



Au-delà de l'audit et de la formation, j'inscris résolument aujourd'hui ma démarche dans la mise en place de solutions durables en formalisant, entre autres, des guides de bonnes pratiques, des check listes déclinées en supports affichés près des postes de travail et en coachant l'encadrement dans la mise en place d'un management de la sécurité alimentaire.



Mes compétences :

Conseil

Formation

Gestion de projet

Coaching

Audit

Cuisine

Management