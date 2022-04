Etudiant en 4ème année à SUPINFO Nantes.

Développeur Web (PHP / HTML / CSS / Javascript / SASS) *****

Développeur Windows (C# / VB) ***

Développeur iOS (Swift) *



Mes compétences :

Visual Basic

Microsoft C-SHARP

UNIX

SQL

JavaScript

HTML

Cascading Style Sheets

C++

C Programming Language

Objective-C

PhpMyAdmin

Symfony2

SWIFT

Java

PHP