Venant de terminer mon cursus Bac+5 à l’école d'informatique EPITECH, je suis à la recherche d'une opportunité professionnelle sur les technologies .NET sur le bassin nantais. Toujours curieux d'apprendre, je suis attiré par les nouvelles technologies et apprécie travailler en équipe.

Pour un maximum de détails sur mes expériences: http://www.doyoubuzz.com/cyril-gosselin



Mes compétences :

Langage C++

JAVA

Langage C

C#

WPF

PHP 5

CSS 3

HTML 5

Symfony2