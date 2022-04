Gilles SAUVAGNAT

De la marine marchande j’ai conservé le gout des déplacements et de la découverte. J’ai aussi compris le rôle fondamental du travail en équipe, équipe dans laquelle chaque parcelle de compétence doit être utilisée.



De formation technique j’ai progressivement évolué vers la gestion et le développement commercial.



Bilingue anglais, une pratique basique de l’allemand, mes centres de compétences s’articulent autour des axes suivants :



Management :

• Gestion de centres de profits

• Management de collaborateurs

• Recrutement de collaborateurs

• Gestion de projet



Développement commercial :

• Prospection, développement de parcs clients

• Négociation commerciale et contractuelle

• Pilotage des réponses à appels d’offres (publics et privés)



Marketing stratégique et opérationnel :

• Définition des offres et des actions marketing associées

• Gestion des contenus de communication (fiches produits, sites internet)

• Événementiels (salons thématiques, journées professionnelles)



« La différence entre un jardin et un désert, ce n'est pas l'eau, c'est l'homme. »



Mes compétences :

Direction commerciale

Direction de projet

Intégration de solutions

Direction générale

Consulting

Logiciel libre