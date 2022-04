Gilles SCHLIENGER

Mes compétences :

- Analyse et adaptation de processus interne vers SAP

- Micro Logistique

- Superviseur d’équipes : planification de production – approvisionneur – ADV.

- Négociation fournisseurs : prix, délais et cadences de réapprovisionnements.

- Négociation transport et mise en place de plans de transports

- Participation avec Géodis à la mise en place d’équipes ainsi que de la planification de travail (court et moyen terme), selon le carnet de commande.

- Préparation et lancement de campagnes logistiques et nouveaux produits : créations des nomenclatures, approvisionnements des composants, différenciation retardée.

- Préparation d’inventaires (fixes et tournants : annuel et mensuel).

- Gestion de stocks déportés (consignation et clients).

- Analyse de l’activité logistique : indicateurs dépôt (flux entrée / sortie, préparation de commande, litiges, spécifiques clients).

- Implantation de zones de stockages, de préparation des produits.

- Planification des réceptions, expéditions.

- Projets : participation au développement et au lancement du progiciel SAP (SD – PP), transfert vers un dépôt de trois stocks (deux usines, un dépôt).

- Support technique produit vers les clients et prestataires logistiques.

- Traitements des urgences clients.

- Interface logistique entre JCI et prestataires logistiques

- AMDEC Logistique

- Management de proximité

- Planification et gestion de projets

- Gestion des portails clients (B2B : Business To Business).



Depuis 2012 :

Coordinateur Logistique chez Cooper Standard - Creutzwald

Chargé de la restructuration du service logistique

Résultat primaire : gain de 200 000,00 euros sur les flux logistiques et des changements de fournisseurs



2010 à 2012 :

Développement d’une structure événementielle.

Intervenant technique pour des projets événementiels.

Résultat majeur : doublage du portefeuille clients



Année 2010 :

Formation « Sécurité et Prévention pour la Licence d’Exploitant Evènementiel d’ Etablissements accueillant du Public Ecole GRIMM à Lyon.



Coordinateur Logistique - Jonhson Control’s - Sarreguemines

Chargé de l’approvisionnement – du stockage et de la distribution pour Géodis Logistic et Calberson.

Résultat majeur : maîtrise du système de planification, d’approvisionnement, de stockage et de distribution en « juste à temps ».

Quelques clients : Toyota – PSA - Carrefour – Norauto – Feu Vert – l’Armée Française – AD Pro.



1995 à 2005 :

Responsable de distribution – Delphi – Sarreguemines

Contact clients Europe et France (flux internes entre dépôts et clients directs)

Résultat majeur : taux de satisfaction clients de 94%

Inspecteur des Ventes – Delphi – Sarreguemines



1990 à 1995 :

Marketing – analyse de l’industrie automobile en France et en Europe

Résultat majeur : démarrage de la distribution rechange pièces autos chez PSA dans le réseau France.



1989 à 1990 : Mission export en Californie – Général Motors - Sarreguemines

Analyse de l’industrie automobile

Résultat majeur : décisions stratégiques de distribution prises par GM pour l’Europe, suite à l’analyse des réseaux de distributions (France – UK – Italie – Allemagne – Espagne).



Animation

Communication

Evénementiel

Musique

SAP

Sonorisation

Supply Chain

Gestion de distribution

Gestion d'entreposage

Négociation fournisseurs

Management d'équipe

AMDEC processus

navigation portails clients

gestion des emballages clients