Gilles SCOARNEC

Commerciales



· Conseil auprès du client

· Analyse des besoins

· Proposition de produits

· Ventes associées

· Finalisation de l’acte de vente

· Réalisation des contrats téléphonies

· Merchandising

· Mise en place de promotion

· Elaboration de prospectus.

· Choix des structures de gammes et des produits

· Négociation prix d’achat et conditions du Magasin avec les fournisseurs Management



· Recrutement

· Suivi de l’intégration de nouveaux arrivants

· Formation

· Animation d’une équipe au quotidien

· Elaboration et contrôle des plannings horaires

· Suivi des congés et autres absences



Gestion



· Elaboration des objectifs

· Suivi des résultats et plan d’action correctif

· Calcul des prix de vente et des marges

· Suivi du tableau de bord (Excel)

· Gestion de stock intégré

· Alignement prix / à la concurrence avec maintien de marge

· Gestion des inventaires

· Gestion particulière de la téléphonie GSM

· Suivi des cours des fruits et légumes

· Gestion de la saisonnalité



Mes compétences :

Orientation

Orientation professionnelle

Recherche