Gilles SECHAUD

Directeur Commercial et Marketing confirmé, j' élabore et mets en place des stratégies multicanal pour les PGC et le Textile.



J' aime particulièrement travailler en équipe, fédérer et développer les femmes et les hommes dans l' entreprise.



Très orienté clients et résultats, je mets mon expérience et mon expertise au profit des PME, pour les accompagner dans leur développement.



Mes compétences :

Accompagnement au changement

Capacité à fédérer et développer les équipes

Gestion des ressources humaines

Gestion budgétaire et financiere

Expertise multicanal

Orientation résultats et clients

Gestion de projet

Elaboration et mise en place de stratégies Commerc