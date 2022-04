Gilles SEPTÉPÉ

J’ai débuté ma carrière en m’engageant dans l’armée de l’air en tant que mécanicien avion, sur des ravitailleurs en vol, cette expérience m’a permis de développer le sens de la rigueur et du travail bien fait.

Par la suite, par soif de connaissances, j’ai voulu apprendre la programmation sur automate et l’électricité pour me permettre de comprendre les ensembles qui composent toutes les machines.

En plusieurs années, de maintenance et de conceptions à l’étranger, j’ai acquis un sens aigu du développement de machines de tous genres.

Mon expérience en réalisations et installations de lignes de productions, allier avec mes multiples connaissances techniques, m’a donné l’opportunité de développer, au cours de ma carrière, un savoir qui me permet de m’adapter à toutes sortes de configurations techniques.

Aujourd’hui, je souhaite mettre à disposition, mon expérience, au service des industriels.

Si vous recherchez un consultant, imaginatif et créatif, je me ferais un plaisir de répondre à vos souhaits.



Mes compétences :

Projet design

Conception mécanique

Solidworks

Automatismes industriels

Électricité industrielle

Pneumatique

Robotics

Sculpture

Mécanique

Hydraulique