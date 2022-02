Oriane CÉPÈDE

Suite à un parcours de formation centré sur l'apprentissage des sciences humaines et sociales et des techniques de communication, je suis spécialisée dans les affaires européennes, l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques.

Mes différentes activités professionnelles m'ont amenée à développer des compétences en :

- management, conduite du changement, communication,

- conduite de projet, création et gestion de partenariats,

- gestion de budget, optimisation financière.



Mes qualités professionnelles sont l'investissement, l'esprit d'initiative et d'équipe.



Mes compétences :

Préconisations. Contrôle

Négociation

Travail en équipe

Coordination

Communication

Insertion socioprofessionnelle

Gestion de projet

Management

Gestion budgétaire