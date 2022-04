Auteur de photos-bd

Étudie toute collaboration en liaison avec ce que je fais

ex : cadre en cabinet d'expertise comptable, libraire, président et trésorier d'association je mets mon expérience aux profits des associations et des entreprises étudie toute propositions milieu culturel





























Mes compétences :

Gestion

Littérature

Musique

Audit

Association Culturelle

Management de projet