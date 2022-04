Quelques mθts sur mθi…♥



je vis dans un monde complètement décalé,♥

Ðans mon monde à moi chaque mot peut constituer une histoire.

Je suis née romantique, l’ancienne école ou il était permis de rêver du prince charmant, à manger les nuages tout en pensant à lui, à perdre ses sens rien qu’en le voyant.

Je ne suis pas vieux jeu mais, amoureuse des mots. Ils peuvent en dire plus, rien ne se cachent quand on veut décrire les choses, ses envies, ses passions et cette folie qui déborde.



fØlie des mots

folie d’aimεr

Ma tête est dans les nuages, je me déconnecte pour me brancher dans mon monde…..

J’aimerai vous y inviter, nous écrirons notre monde, vivrons notre passion et jouerons avec les mθts….

PLUS….

Je suis née en 1979 à Dakar, au Sénégal, où j’exerce le métier de visiteur médical. je publie aujourd’hui La Chaise basculée, mon premier roman/



https://alimacyy.wordpress.com/2015/01/28/qui-est-alima-cy-2/