Gilles SEURRE

Je présente un nouveau projet EMR de barges houlomotrices efficace du fait de son cumule énergétique en toute simplicité technologique. Ouvrant aussi la voie à des systèmes de stockage d'énergie et donc de lissage de production d’électricité.

Mon projet est un nouveau principe breveté d’exploitation de l’énergie des vagues en mer et donc de production industrielle d’énergie maritime renouvelable (EMR) houlomotrice baptisé Bi energy.

Ce système Bi-Énergy se présente sous la forme de, une ou plusieurs "barges". Plusieurs de ces barges sont associées ensemble pour cumuler et augmenter leur potentiel d’exploitation de l’énergie de la houle et des vagues.

Le(s) brevet(s) porte(nt) sur la méthode de transformation des mouvements oscillants cumulés du clapot et de la grande houle en énergie motrice, énergie qui peut être stockée ou directement délivrée sur le réseau.

Ce procédé houlomoteur ouvre de nouvelles perceptives prometteuses en matière de rendement énergétique, de rendement financier, d’architecture, de durabilité, de fiabilité, de facilité de mise en œuvre et de maintenance, d’adaptabilité à différents systèmes de houle et d’exploitation. Il remet à plat les décennies d’expérimentation de machineries houlomotrices et propose une approche rationalisée, pro-industrielle, avec l’ambition de servir les objectifs des grands producteurs d’énergie.

La dimension des trains de barges permet aussi de proposer ce système houlomoteur comme support pour des éoliennes offshores. En plus de faciliter leur mise en œuvre, leur maintenance, et de multiplier les sites potentiels d’implantation, cela représente un avantage significatif dans la concentration et le lissage de la production d’énergie(s) renouvelable(s) : houle + vent. Les barges permettent aussi par leur volume et leur disposition de stocker de l’énergie pour une mise à disposition régulée.









