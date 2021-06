Gilles SMADJA

General Manager et DAF • > 20 ans d’expérience comme DAF et DG, anglais courant • Vision à 360° de l’entreprise : pilotage des opérations de développement et de la direction financière, supervision de la comptabilité normes IFRS/GAAP, de la trésorerie, des RH et des ventes, définition des plans d’action (Lean Management/5S), présentation aux administrateurs et aux partenaires financiers, formation et encadrement jusqu’à 90 personnes, optimisation des outils SI et des procédures administratives • Véritable stratège et homme de terrain, dynamique, persévérant et garant de l’efficience des fonctions support et logistique, je souhaite prendre en charge un nouveau challenge managérial en tant que DG ou DAF d’une usine de production ou bien d’une entreprise de distribution ou de service.



Mes compétences :

Finance

Management

Organisation

Organisation industrielle

Direction générale

Business development

Industrie

Conduite du changement

Chimie

Négociation achats

International Financial Reporting

eCommerce

budgets

Sage Accounting Software

SAP

Lean Management

EBP

Audit