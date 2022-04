Bonjour



Je dirige avec Karine MILLET Architecte, une agence d'architecture de 10 salariés basée sur 2 sites Paris et LA ROCHELLE (Charente-maritime)

Nos références sont multiples (plus de 100 projets réalisés) dans quasiment tous les domaines de la construction, mais à 98 % pour les collectivités et les marchés de l'état.



Notre agence est certifiée ISO 9001 depuis 2001et possède une qualification OPQIBI pour le pilotage des chantiers