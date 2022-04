Gilles TABOURET

Elcimaï réunit l’ensemble des compétences, expériences et savoir-faire de ses collaborateurs pour accompagner les entreprises dans leur développement : stratégie, management et organisation, investissement, restructuration et diversification. Elcimaï gère, en moyenne par année, pour le compte de ses clients, 100 millions d’euros d’investissements.^

Nos savoir-faire

• Conseil stratégique et opérationnel

• Schéma directeur industriel et logistique

• Conception architecturale

• Assistance maîtrise d’ouvrage

• Maîtrise d’œuvre

• Promotion immobilière sous mandat

• Lean Management