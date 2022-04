Gilles TANFIN

Bonjour, je suis demandeur d'emploi depuis le 23 janvier 2014. J'ai profité du CSP pour suivre une formation en réglementation transport (routier, maritime, aérien, matières dangereuses) et en réglementation douanes. J'ai aussi suivi une formation de perfectionnement Excel et Word, ainsi qu'une initiation à Power Point.

Pendant plus de 28 ans, j'ai été responsable ordonnancement / planning dans une entreprise de chimie fine à Calais. Je gérais la fabrication des produits, de l'approvisionnement des matières premières à l'édition du bon de chargement pour la préparation de l'expédition par le magasin et le service expédition. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai suivi une formation transport, pour me permettre de pouvoir gérer une fabrication jusqu'à son expédition chez le client.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

SAP