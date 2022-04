Gilles TASSERY

Actuellement dirigeant d'E-DENTIC.

J'ai créé cette société il y a 11 ans, avec pour objectif premier de déployer des solutions WIFI et de terminaux code à barres avec une signature forte autour de la maintenance des parcs clients dans ces domaines.

Ma cible client portait surtout sur les PME/PMI de 50 à 3 000 salariés - largement dépassé depuis

La couverture nationale, et le tissu relationnel développé lors de mes parcours précédents m'ont permis de porter E-DENTIC de 300 K € à un pratiquement 5,3 M € en 2016

Il y a 4 ans j'ai lancé la,première solution de tracking vidéo. Passerelle ultime entre des datas capturées par un réseau de terminaux code à barres et un réseau de caméra vidéo surveillance en très haute définition.

De cette idée simple est née notre première version d'E-VISIOM. Un moteur de recherche simple qui consolide l'ensemble des bases de données pour les indexer avec des images. J'apporte alors à nos client la possibilité de visualiser l'ensemble des process de saisies d'un flux par l'image - Une révolution dans la SUPPLY CHAIN.

Aujourd'hui cette solution est reconnue sur le marché et surtout répond une véritable demande de traçabilité et de gestion des litiges. Notre solution évolue tout comme le CA lié à cette activité qui est passée de 150 K € en 2010 à plus d'1,5 million en 2015 et risque doubler sur les prochains 24 mois.

Les éditeurs de WMS - HARDIS, ASIS, SAP, ACSEP - nous intègrent dans leur logiciel, un fabricant comme AXIS - leader mondial des caméras IP reconnaît notre expertise via un contrat d'intégréteur ACAP

2016 préfigure un nouveau tournant pour la socitété E-Dentic, il s'agît de l'intégration des objets connects dans le domaine de la logistique.

Cette solution est unique sur le marché, de part son approche et les apports qualitatif et financiers qu'elle représente.

Nous bousculons ainsi tous les stéréotypes de traitement de commande, de passage à,aui ou encore d'analyse des flux type Lean Management via des solutions iBeacon

Nous avons le fierté de lancer une tout' nouvelle façon de voir les flux, en délifrant une solution technologique dans laquelle l'opérateur n'est plus acteur, mais devient le capteur d'un réseau de data au sein duquel il évolue en toute liberté.

E-Dentic délivre alors un ensemble de solution au sein d'un Midleware intégrant l'ensemble des technologies décrites ci-dessus.

Venez nous rejoindre et nous accompagner dans ce travail collaboratif pour engendrer nous nouvel espace logistique.

Nous avons besoinde nos collaborateurs, mais aussi de nos clients pour bâtir ensemble ces solutions.

Je remercie ici tous mes clients qui m'ont permis de financer ce projet et pour lesquels je n'aurais jamais assez de mots et de services pour leur exprimer ma gratitude.