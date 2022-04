Gilles TAUPIER

Après un parcours riche et varié au sein du ministère de la défense, j'aspire à de nouveaux horizons et me sent prêt à vivre de nouvelles expériences et de nouvelles aventures dans un monde qui pour l'heure m'est inconnu. Je souhaite rebondir dans le secteur privé en France ou à l'international avec une préférence pour l'Afrique de l'Ouest.

Au cours de ma carrière j'ai acquis expérience et compétences dans les domaines du management, de l'organisation et de la logistique mais également de l'hygiène et de la sécurité des personnes et de la protection de l'environnement, en particulier dans le secteur pétrolier.

Mon parcours m' a conduit à diriger et encadrer des ressources humaines dans un contexte opérationnel, à développer un management participatif en favorisant l'émergence des performances au sein d'une équipe.

En France métropolitaine, comme à l'étranger, en Afrique en particulier, j'ai pu concevoir, organiser et conduire la mise en place de sites dédiés à la logistique.

Responsable d'agence, responsable de site, ou chef de service en administration centrale, j'ai eu la responsabilité de gérer des budgets de fonctionnement, de concevoir et de suivre des programmes d'investissement et d'adapter l'organisation de sites.

Dans le domaine de la sécurité des personnes et de l'environnement, mes fonctions m'ont amené à conduire des audits techniques dans les formations du ministère, à diriger un comité hygiène et sécurité du travail et à concevoir des plans particuliers de protection.



Mes compétences :

Afrique de l'Ouest

Logistique

ICPE

Pétrole

Management

Environnement