Gilles TERRAY

Manager confirmé, développeur de compétences, formateur, organisateur, très orienté service client dans le domaine de la banque et de la grande distribution (12ans d'expérience)

polyvalent, rigoureux, autonome, esprit d'équipe, adaptable

Après une expérience dans une banque de réseau, j'ai évolué au sein du groupe Carrefour.

La richesse des formations et la liberté d'action m'ont permis un épanouissement tant sur le plan

professionnel que personnel.

Ainsi, à travers la méthode du management opérationnel, ma priorité devînt l'équipe, l'homme.

Noter les efforts et non les résultats permet, au delà de la délégation,une valorisation donc une

évolution individuelle au sein de l'équipe.

J'ai donc pu m'impliquer dans des missions transversales accées principalement sur la maîtrise du risque et les programmes mercatiques de fidèlisation de la clientèle.



Mes compétences :

Recrutement

Management commercial

Formation

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel