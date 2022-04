Gilles PERET

Spécialiste des supports imprimés appliqués à la billetterie et au contrôle d'accès, je suis impliqué dans leur conception, leur fabrication et leur personnalisation et/ou sécurisation.

Par extension je supervise l'homologation et les processus qualité attachés aux différents titres, tickets, badges, cartes produits par le groupe.

Le traitement des données brasse plusieurs technologies allant de l'encodage magnétique, aux circuits intégrés communiquant avec ou sans contact.(radio fréquence), en passant par l'impression thermique de code à barres.



Pourvu d'une bonne connaissance des secteurs de la mobilité (transports urbains et régionaux, péages routiers et contrôle d'accès, parking et stationnement,...) et des divertissements (musées, parc de loisirs, évènements,...) j'ai pour mission de faciliter la commercialisation de nos produits et d'anticiper les prochaines générations de consommables en développant les partenariats nécessaires pour positionner mon entreprise sur le long terme.

A la lumière des solutions d'interopérabilité et d'intermodalité des systèmes billetiques modernes, cette démarche implique une proximité de fait avec les équipementiers et les intégrateurs, mais elle exige aussi de créer des solutions sur mesure pour les opérateurs internationaux, puis de réfléchir à des instrumentations innovantes des titres imprimés et à leur exploitation en tant que MEDIA TACTIQUES et supports publicitaires.



Mes compétences :

RFID

Imprimerie

Calypso

Gestion de projet

Deviseur

Quality management

Process

Marketing

Billetterie / billettique

MIFARE

Impression offset

Organisation du travail